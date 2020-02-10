شكرا لبحثكم عن خبر بعد توقف التوظيف لسنوات...الحكومة توجه باستئناف التقاعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك ولأول مرة بإستئناف الاحالة للتقاعد وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين في اطار امتصاص البطالة.

جاء ذلك خلال ترأسه امس في العاصمة عدن، اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، حيث وجه بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الامل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات.

وأكد في هذا السياق وفقا لوكالة سبأ على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين أحد الاجلين الى التقاعد، إضافة الى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة.

وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود اعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠م والتي تهدف الى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والاحالة الى التقاعد حتى عام ٢٠١٤م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة الى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.

اليمن