شكرا لبحثكم عن خبر نانسي عجرم ترقص صنعاني مع طفل يمني ...فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رقصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مساء السبت والفنان المصري محمد حماقي مع الطفل اليمني يوسف المقبلي المشارك في برنامج ذا فويس كيدز الذي يبث على قناة MBC رقصة صنعانية حاول الطفل يوسف تعليمهم إياها .

وغنى الفنان عاصي الحلاني أغنية إبعاد كنتم لفنان العرب محمد عبده بينما رقص يوسف المقبلي بالزي اليمني مع نانسي وحماقي على خشبة المسرح.

وكان الطفل اليمني غنى أغنية ماعلينا للفنان الراحل أبو بكر سالم ورغم أداءه الرائع إلا أنه لم يتمكن من التأهل للنهائيات.