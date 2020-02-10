شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي غرب اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء السبت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة، تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت الجماعة إنها أسقطت طائرة تجسسية تابعة للتحالف في أجواء منطقة كيلو 16 (شرق الحديدة)"، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
واتهمت المليشيا القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، بـمنع رئيس لجنة التنسيق الأممية في الحديدة الجنرال أبهيجت جوها، من زيارة منطقتي حيس والدريهمي، جنوب الحديدة، بحسب قناة المسيرة.
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