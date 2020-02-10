عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العرب اللندنية: الإمارات جددت التزامها باستكمال مهمتها في اليمن

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

اعتبرت صحيفة "العرب" اللندنية، أن احتفاء الإمارات بجنودها المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن هو تأكيد على مواصلة دورها كجزء من جهود صيانة أمن المنطقة واستقرارها.



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وقالت الصحيفة في تقرير لها أمس الأحد، إن دولة الإمارات قامت في إطار مشاركتها بالتحالف العربي بأدوار متعددة في اليمن حيث ساهمت في دفع جهود تحرير العديد من مناطق البلاد.

ونوهت إلى أن قوات الإمارات لعبت دورا مؤثراً في حفظ استقرار المناطق المستعادة وذلك بإشرافها على تكوين وتأطير القوات التي أوكلت إليها مهمة تلك المناطق.

ولفتت إلى أن أبرز الإنجازات التي تحسب للإمارات إلى جانب جهودها العسكرية هو نشاطها الإنساني والتنموي.