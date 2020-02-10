شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على اثنين من صيادي أحور المفقودين بسواحل شقرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عُثر بسواحل شقرة مساء الأحد، على اثنين من الصيادين الثلاثة الذين فقدوا قبل عدة أيام بعد خروجهم إلى رحلة صيد بساحل أحور.



وشاركت في عمليات البحث عن الصيادين الثلاثة خلال الأيام الماضية خفر السواحل والتحالف العربي.

يشار إلى أن عمليات الحزام الأمني في قطاع أحور قد ناشدت قيادة التحالف العربي بالبحث عن هؤلاء الصيادين.

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