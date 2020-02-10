شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى حوثيون بنيران ”آل حميقان” في البيضاء بينهم قيادي حوثي بارز (الاسم) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سقط عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، بنيران المقاومة في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية وعسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة مسنودة بالعمالقة وبين ميليشيا الحوثي استمرت لساعات، إثر محاولة مجموعة حوثية التسلل إلى وادي جاحور بالزاهر.
وأكدت المصادر، مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني يدعى"أبو العز".
وأشارت إلى أن الميليشيات الحوثية لجأت لقصف قرى عزلة الحبج الآهلة بالسكان بالمدفعية.
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