شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دمرت القوات المشتركة الموالية للحكومة الشرعية، مخزن أسلحة تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة فإن القوات المشتركة تمكنت تدمير مخزن ذخيرة تابع للحوثيين وأسلحة متوسطة منها سلاح عيار 14.5. Advertisements وتشهد جبهة الساحل الغربي مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، بعد محاولة تسلل حوثية شرق الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وأوضحت المصادر، أن القوات تمكنت من إلحاق خسائر فادحة في صفوف المليشيات، الذين حاولوا استخراج جثث عدد من عناصرهم القتلى الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولة التسلل شرق المديرية.

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