شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استمراراً للخروقات.. قصف حوثي عنيف على منازل المواطنين بالتحيتا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرارا للخروقات.. قصف حوثي عنيف على منازل المواطنين بالتحيتا الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 قصفت مليشيا الحوثي، مساء الأحد، منازل المواطنين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بشكل عنيف.

Advertisements وقالت مصادر إن المليشيات الحوثية واصلت خرق الهدنة واستهدفت عدة مناطق بالمديرية بالأسلحة الثقيلة ومنها سلاح 23. وتواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها وجرائمها الإنسانية بحق المدنيين عبر قصف واستهداف الأحياء السكنية في الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمراراً للخروقات.. قصف حوثي عنيف على منازل المواطنين بالتحيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.