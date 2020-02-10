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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليوم.. 8 رحلات لطيران اليمنية من وإلى القاهرة وجدة وعمان الإثنين 10 فبراير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الإثنين، الموافق 10 فبراير 2020.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها اليوم كالتالي: رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة - سيئون. الإقلاع الساعة 02:15 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:30 صباحاً. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً، والوصول الساعة 10:45 صباحاً. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة - عدن. الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:45 صباحاً. رقم الرحلة: 506. Advertisements خط الرحلة: عدن- جدة. الإقلاع الساعة 09:30 صباحاً، والوصول الساعة 11:30 ظهراً. رقم الرحلة: 507. خط الرحلة: جدة - عدن. الإقلاع الساعة 13:00 ظهراً، والوصول الساعة 15:00 عصراً. رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن - القاهرة. الإقلاع الساعة 16:00 مساء، والوصول الساعة 18:30 مساء. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة: عدن- عمان. الإقلاع الساعة 08:45 صباحاً، والوصول الساعة 11:00 ظهراً. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة: عمان- عدن. الإقلاع الساعة 12:00 ظهراً، والوصول الساعة 16:00 مساء

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