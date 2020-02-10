عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثي يعاود استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

الإثنين 10 فبراير 2020

الخليج 365

عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الأحد، استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.



وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لاتفاق السويد.

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وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، أطلقت الميليشيات الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية، وفقا للإعلام العسكري.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت عدة مرات نقاط المراقبة المشتركة المنتشرة على طول خطوط التماس في مدينة الحديدة وسط صمت الأمم المتحدة ورئيس لجنتها الجنرال الهندي أباهجيت جوها، وفق البيان.

وكانت لجنة الرقابة الأممية قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية في ديسمبر 2018م.