عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس مجلس النواب يسلم المبعوث الأممي ملف يتضمن انتهاكات الحوثيين

الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

سلم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ملف حول عبث وانتهاكات ميليشيا الحوثيين.



وطالب البركاني، المبعوث الأممي جريفيث بسرعة التدخل لإيقاف عبث الميليشيات حتى لا يضطر المجلس إلى اتخاذ مواقف تكون ملزمة للحكومة بهذا الصدد.

ورحب البركاني، بالمبعوث الأممي، كما استعرض التطورات والمستجدات في الساحة اليمنية وخصوصاً ما يتعلق بالجانب العسكري والعمليات التي شنتها ميليشيا الحوثي مؤخراً على مأرب والجوف ونهم، واستهدافها بالصواريخ مأرب وضربهم للجامع بعد تقديم المبعوث الأممي إحاطته لمجلس الأمن بيوم واحد، وكذا ما يجرى في الحديدة وتعز من اعتداءات حوثية مستمرة، مؤكداً أن تلك الاعتداءات بمثابة تدمير لعملية السلام.

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وشدد رئيس مجلس النواب، على ضرورة قيام المبعوث الأممي بمسؤولياته تجاه العملية السياسية وإيقاف الاعتداءات الحوثية والممارسات التعسفية غير القانونية التي تمارسها ضد أعضاء مجلس النواب ومصادرة ونهب ممتلكاتهم والمحاكمات التي تقوم بها ضد (35) من أعضاء المجلس.

كما تطرق إلى المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني وما قامت به ميليشيا الحوثي مؤخراً من إجراءات تعسفية في الجانب الاقتصادي، وفرض قيود على الحريات الشخصية للرجال والنساء ونهب المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب اليمني وغيرها من الممارسات الخارجة عن القانون والأعراف وما سيترتب على ذلك من نتائج سلبية تنعكس على المواطن اليمني.

من جانبه أكد المبعوث الأممي مارتن جريفيث، على عدم قبول المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، وعبر عن قلقه بشأن المستجدات الأخيرة، وجدد تأكيده المضي في التواصل مع جميع الأطراف للشروع بتنفيذ عملية السلام.

وأوضح أن انهيار الهدنة أمرا مؤسف خصوصاً وأن الشعب اليمني يعاني من مجمل الأوضاع، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بواجباته، مؤكداً بأنه سيبذل الجهود الكاملة لإنجاز مهمته بالوصول الى التسوية السياسية وإنقاذ الشعب اليمني والحفاظ على دماء أبنائه.