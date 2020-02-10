شاهد : عصابة مسلحة ترتكب أكبر جريمة “إغتصاب” في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - عصابة مسلحة ترتكب أكبر جريمة “إغتصاب” في العاصمة صنعاء

اتهم مكتب الأوقاف والإرشاد التابع لحكومة الحوثيين، رئيس الجمعيات التعاونية الزراعية، محمد محمد بشير، بإغتصاب أراضي مملوكة للأوقاف في العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر مسؤول في مكتب الأوقاف بأن بشير قام بالإعتداء والبسط مع عصابه مسلحة على أرض مملوكة للأوقاف في مديرية شعوب تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال.

جديد اب برس :

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وبين المصدر بأن مساحة الأرض تقدر بـ 180 لبنة مملوكة للأوقاف في موضعي بير العود ووادي الدولاب بمنطقة سعوان مديرية شعوب، بعد أن تسلمها المكتب عبر إجراءات نيابية وقضائية الأسبوع الماضي.

وقال المصدر إن محمد بشير يعد من الأشخاص الذين يمارسون الإعتداء على أراضي الأوقاف، وضمن المدرجين في القائمة السوداء للمغتصبين والباسطين والمعتدين على أراضي الأوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وناشد المصدر “المجلس السياسي الأعلى والأجهزة القضائية والأمنية” التحرك الجاد إزاء الإعتداءات الحاصلة على أراضى الأوقاف وصونها.

ودعا السلطات والأجهزة الأمنية إيقاف وردع محمد بشير وعصابته، وكل من تسول له نفسه الإعتداء على أراضى الأوقاف والحفاظ عليها وحمايتها وإعادتها إلى الدولة.