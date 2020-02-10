شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأزهر الشريف بمصر يعلن عن مفاجأة ويكشف سرا أخفاه السلطان الراحل "قابوس بن سعيد" منذ 30 عام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الأزهر الشريف بمصر أن السلطان الراحل قابوس بن سعيد كان يقدّم منحة سنويّة لطلاب الأزهر بـ12 مليون جنيه مصريّ.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، أن السلطان قابوس كان “رجل خير وبر وحكمة وكان محبا لمصر وكان يعمل جاهدا على جمع كلمة العرب”.

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• عاجـــل : الأزهر الشريف بمصر يعلن عن مفاجأة ويكشف سرا أخفاه السلطان الراحل "قابوس بن سعيد" منذ 30 عام

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وأشار إلى أن السلطان هيثم سلطان عمان الجديد يسير على نهج السلطان الراحل، موضحا أن منحة السلطان قابوس استفاد منها هذا العام أكثر من 27 ألف طالب وطالبة، حيث تصل المنحة، قبل بدء العام الدراسي.

ولفت إلى أن تلك المنحة منذ سنين بعيدة وترسل للازهر، لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين، وذلك منذ عام 1990.