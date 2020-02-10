شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عدن.. الجمارك تمنح شهادة( التاجر الموثوق) للشركة اليمنية للمطاحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اقامت مصلحة الجمارك، اليوم الموافق 2020/2/9م

احتفالية منح وتسليم، شهادة المشغل الإقتصادي (التاجر الموثوق) للشركة اليمنية لمطاحن وصوامع الغلال في حفل تكريمي بديوان رئاسة مصلحة الجمارك بحضور وكيل مصلحة الجمارك الأستاذ/ محمد عبده دهني ومدراء عموم مصلحة الجمارك والدوائر الجمركية في محافظة عدن وكذا نائب مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن والمدير التجاري للشركة.

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وخلال الحفل استعرضت الكلمات الترحيبية بالحاضرين وشرحت أهمية برنامج المشغل الإقتصادي لما له من دور في تسهيل عميلة التجارة والاسراع من الدورة المستندية في الإجراءات الجمركية.

كما تطرقت الكلمات إلى الميزات التي يطلقها البرنامج للشركات الممتثلة للإجراءات الجمركية وكذا اعتماد تلك الشركات والمؤسسات الحاصلة على صفة المشغل الإقتصادي في التعامل التجاري مع البلدان الأخرى إضافةً إلى التواصل المباشر معها من قبل منظمة الجمارك العالمية من خلال الاستبيانات المرسلة إليها.

وفي نهاية الحفل قام الأخ وكيل مصلحة الجمارك الاستاذ محمد عبده دهني بتسليم شهادة المشغل الإقتصادي رقم ( ٣ ) لنائب مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال.

وبدوره عبر نائب مدير عام الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال في كلمته عن امتنانه الكبير لهذه الثقة الممنوحة من قبل مصلحة الجمارك، وان هذا خير دليل على السمعة الجيدة التي تتحلى بها مجموعة هائل سعيد أنعم بجميع شركاتها المختلفة.