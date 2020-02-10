شكرا لمتابعة خبر عن حادث مروع هز السعودية كلها وابكى كل نساء المملكة وجعل السعوديات يكرهن قيادة السيارات ..لن تصدق ماذا فعلت هذه السعودية وهي تحاول القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حادث مروع هز السعودية كلها وابكى كل نساء المملكة وجعل السعوديات يكرهن قيادة السيارات ..لن تصدق ماذا فعلت هذه السعودية وهي تحاول القيادة

2020/02/10 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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