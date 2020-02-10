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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصارع يمني يباغت الجميع ويوجه ضربة قاضية للفنانة نانسي عجرم اسقطتها ارضا وسط ذهول الجميع ( شاهد الفيديو الصادم لنانسي عجرم وهي تسقط ارضا )

2020/02/10 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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