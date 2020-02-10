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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب سعودي يدفع 65 الف ريال للزواج بهذه الحسناء، واكتشف بعد ليلة الدخلة بأنه تم خداعه وتبديل عروسته باخرى..شاهد رده فعله بعد اكتشاف هذا الامر الصاعق

2020/02/10 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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