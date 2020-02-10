الحوثيون يجنسون الأفارقة الذين قتلوا في صفوفهم وإنزال أسمائهم بمؤسسة الشهداء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قامت المليشيا الحوثية بتجنيس عدد من الصومالين الذين قتلوا وهم يقاتلون في صفوفها كما قامت بإنزال أسمائهم في مؤسسة الشهداء التابعة للحوثيين .
وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الأحد أن الحوثيبن صرفوا بطائق من مؤسسة القتلى الحوثيين بأسماء هؤلاء الصومالين واقاربهم من الدرجة الأولى كخطوة أولى لإكمال عملية تجنيسهم .
وأضافت المصادر أن الحوثيين تعهدوا بتجنيس عدد آخر من المقاتلين الأفارقة في صفوفهم أغلبهم من الجنسية الصومالية والاثيوبية .
الجدير ذكره أن الحوثيين يطلقون على المقاتلين الأفارقة في صفوفهم باحفاد بلال لرفع معنوياتهم وتم تعيين مشرفين لهم ايضا من اوساطهم .
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