شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يجنسون الأفارقة الذين قتلوا في صفوفهم وإنزال أسمائهم بمؤسسة الشهداء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت المليشيا الحوثية بتجنيس عدد من الصومالين الذين قتلوا وهم يقاتلون في صفوفها كما قامت بإنزال أسمائهم في مؤسسة الشهداء التابعة للحوثيين .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الأحد أن الحوثيبن صرفوا بطائق من مؤسسة القتلى الحوثيين بأسماء هؤلاء الصومالين واقاربهم من الدرجة الأولى كخطوة أولى لإكمال عملية تجنيسهم .

وأضافت المصادر أن الحوثيين تعهدوا بتجنيس عدد آخر من المقاتلين الأفارقة في صفوفهم أغلبهم من الجنسية الصومالية والاثيوبية .

الجدير ذكره أن الحوثيين يطلقون على المقاتلين الأفارقة في صفوفهم باحفاد بلال لرفع معنوياتهم وتم تعيين مشرفين لهم ايضا من اوساطهم .