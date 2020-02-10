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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الإثنين 10 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 9 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

الحكومة: تصعيد الحوثى ينسف كل جهود السلام الأممية مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الجارية في مديريات وادي حضرموت "الصحة العالمية بعدن" تنظم ورشة عمل عن الصحة النفسية المحولي يناقش مع منظمة كير تقديم خدمات تطويرية لمعاهد العاصمة عدن Advertisements محافظ لحج يناقش الأوضاع الأمنية والخدمية بمديرية المُفلِحِي الجيش الوطني يستعيد مواقع في سلسلة جبال صلب بمديرية نهم بن عديو يوجه بنقل الورش الصناعية والهندسية إلى المنطقة الصناعية في عتق انطلاق العمل بمشروع الصرف الصحي في منطقة النصر بعدن الحضرمي يلتقي سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن المعتمدين لدى اليمن مراسل مصرع مواطن برصاص مجهولين في القطن بحضرموت # وادي حضرموت # عدن # حضرموت # الخليج 365 # النصر # . # عتق # الجيش الوطني # لحج # العاصمة عدن # الجيش # السلام # محافظ لحج # القطن # منظمة # الحكومة # مناقشة # الصحة # العربي # اليمني # العاصمة

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