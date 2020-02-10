عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انعقاد ورشة عمل حول تقييم وتطوير مناهج التعليم المهني الصحي في عدن

الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم فعاليات ورشة عمل تقييم وتطوير مناهج مؤسسات التعليم المهني الصحي تنظمها منظمة الصحة العالمية علي مدي ثلاثة أيام.



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وتتناول الورشة التي يشارك فيها عدد من المختصين يمثلون جامعة عدن ومعهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية عدد من الموضوعات تشمل استعراض الوضع الحالي لمؤسسات التعليم الصحي في عدن والعمل المشترك من أجل تعزيز وتطوير ومراجعة المناهج التعليمية للكليات الطبية ومعهد امين ناشر، وكذا مواجهة التحديات في تلبية المتطلبات الأساسية للتعليم الصحي وبما يخدم تنمية صحة المجتمع ويواكب المعايير الأساسية للتعليم الصحي.

وأشاد وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال، بدور منظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي .. داعيا المشاركين إلى الخروج بالحلول العملية القابلة للتنفيذ.

من جانبها استعرضت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، الدور الذي تضطلع به المنظمة في سبيل تطوير المناهج التعليمية الصحية والعمل علي توفير الوسائل التعليمية في المختبرات العلمية وتطوير المهارات .. مشيرة إلي ضرورة متابعة كل جديد وصياغة مناهج علمية جديدة تشمل آخر ما توصل إليه العلم في المجال الطبي والصحي.