عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باصهيب يناقش تنفيذ مشاريع منظمات مجتمعات عالمية والإنقاذ وأطباء العالم

الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة عدن، مع مدير منظمة مجتمعات عالمية في اليمن دارون ورميك، تنفيذ مشروعي معاً مجتمع أقوى وسُبل المعيشة بعدد من محافظات الجمهورية للتخفيف من معاناة المواطنين بعدد من قطاعات ومجالات الحياة.



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وفي لقاء آخر، ناقش الدكتور باصهيب، مع مدير مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في عدن ديفيد شوستر، تنفيذ المنظمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مشروع آلية الاستجابة والاستعداد للطوارئ في عدد من المحافظات.

كما التقى نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، مع المنسق العام لمنظمة أطباء العالم في اليمن يان جوسيس والمنسق الميداني للمنظمة في عدن ارثر أملو، وجرى مناقشة إمكانية تدخل المنظمة وتنفيذ مشاريع بمجال الصحة في محافظتي لحج وأبين.

كما وقع الدكتور نزار باصهيب، مع نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في اليمن عثمان غزالي بابكر، على تجديد الاتفاقية الأساسية للمنظمة لمواصلة أنشطتها في مجال الطوارئ والطوارئ الإسعافية بعدد من محافظات الجمهورية.