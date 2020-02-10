التحالف الوطني للقوى السياسية يصدر بيان حول مستجدات الأوضاع في اليمن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف الوطني للقوىالسياسية يصدر بيان حول مستجدات الأوضاع في اليمن

الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

أشاد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بالملاحم البطولية والتضحيات الجسيمة التي يسطرها الجيش الوطني في مختلف الجبهات دفاعا عن الجمهورية وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ومواجهة النفوذ الإيراني.



ونوه في بيان بحالة الإجماع والالتفاف المجتمعي الكبير التي حظيت بها معركة الدفاع عن الجمهورية في مختلف الجبهات، كونها تعبر عن الموقف الوطني الواحد تجاه المشروع الإمامي والنفوذ الإيراني، وتحشد طاقات المجتمع بكل فئاته ومكوناته باتجاه تحقيق المصالح الوطنية الكبرى.. داعيا إلى مزيد من التلاحم بين الموقف الشعبي والرسمي على مختلف مستوياته.

كما دعا التحالف الوطني، الحكومة إلى تكثيف الاهتمام بالجبهات وتقديم الدعم اللازم إسناداً وتسليحاً والاهتمام بالجرحى واسر الشهداء وصرف مرتبات الجنود أولا بأول، وغيرها من متطلبات المعركة الأساسية.. مشددا على ضرورة تقوية بنية الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أُسس وطنية ومهنية بقيادات عسكرية وأمنية محترفة، مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وإصلاح الأخطاء والاختلالات ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات التي حدثت في الفترة الماضية والقيام بكل ما من شأنه تجاوز القصور وتطوير الأداء.

كما شدد التحالف على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض كضرورة لتوحيد صفوف جميع القوى المناهضة لانقلاب مليشيا الحوثي الموالية لايران وخطوة لازمة نحو إجراء إصلاحات عميقة وجذرية في مختلف مؤسسات وأجهزة الشرعية تعزز سلطة الدولة وتُنهي حالة الفساد وتفعيل المؤسسات، ويدعو الى تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ الاتفاق.

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وادان التحالف الوطني بأشد العبارات، الاغتيالات التي تطال الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية، والتي كان آخرها اغتيال القيادي في التجمع اليمني للإصلاح عبدالرقيب قزيع بمحافظة الضالع، رافضا في الوقت نفسه حملات التحريض التي تستهدف الأحزاب والتنظيمات السياسية، ويعتبر ذلك استهدافا مباشرا للعملية السياسية ومكوناتها الوطنية.. داعيا الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها القانوني وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما ادان جرائم الإخفاء القسري التي طالت نشطاء سياسيين في بعض المحافظات.. مطالبا الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصيرهم ومحاسبة مرتكبيها.

وثمن التحالف الوطني موقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يقدمه من دعم وإسناد للحكومة الشرعية في مختلف المجالات، ويؤكد أن الشعب اليمني لن ينسى هذه المواقف الكبيرة في معركة المصير المشترك.

واستنكر بشدة الاستهداف المتكرر للمدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمستشفيات من قِبَل مليشيا الحوثي في كل من الضالع والحديدة وتعز والجوف ومأرب والتي كان آخرها قصف مستشفى الجفرة شمال محافظة مأرب.. داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القيام بواجبها في تجريم هذه الممارسات الإرهابية ووقف الاعتداءات المستمرة على المدنيين.

واستغرب التحالف الوطني من تصريحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيت الداعية للدخول في مشاورات سياسية غير مشروطة، رغم حالة التعثر في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بسبب تعنت المليشيا الانقلابية.

ودعا التحالف المبعوث الأممي الى العمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، باعتباره يوفر أرضية تساعد على التحضير لمفاوضات شاملة بمنهجية جديدة توفر شروط النجاح وتجعل السلام ضرورة لكل الأطراف.