مناقشة وضع مشاريع اليونيسيف قيد التنفيذ في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مناقشة وضع مشاريع اليونيسيف قيد التنفيذفي عدن

الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقش القائم بأعمال وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم بعدن مع مدير محور عدن الميداني لمنظمة اليونيسيف تشارلز نزوكي والمهندسة فريدة المشجري مختصة قسم المياه والإصحاح البيئي، المشاريع قيد التنفيذ وطبيعة التعامل معها وفقا لآلية اليونيسيف الجديدة وعدم توقف الانشطة من خلال استمرار الدفعات المالية للمقاولين والمتعهدين لضمان استمرارها.



وجرى استعراض المراجعة السنوية للبرامج التي نفذت خلال عام 2019م واليه العمل الجديدة لمنظمة اليونيسيف وتحفظ الوزارة على الآلية الجديدة للمنظمة.

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ومناقشة التعاون بين الوزارة واليونيسيف والتزام الأخيرة بدعم الجانب الحكومي في كافة الجوانب وخطة البناء المؤسسي للوزارة ومشاريع وحدة الطوارئ الجارية.

واكد الشرجبي على أهمية تزويد الوزارة بنتائج ما تم تنفيذه من مشاريع في قطاع المياه والإصحاح البيئي في عموم المحافظات.. منوها بالجهود والخطوات التي قطعتها مجموعة العمل في كتلة المياه.

فيما اكد السيد تشارلز التزام اليونيسيف بدعم المشاريع قيد التنفيذ ومراجعة اي بطئ في الإجراءات والعمل علي معالجتها ومتابعة صرف مستحقات الفرق للربع الرابع للعام 2019 لمحور عدن ودعم المنظمة للوزارة واذرعها الفنية ممثلة بوحدة المدن الحضرية ووحدة الطوارئ.