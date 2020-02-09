مازالت الفنانة انجي خوري تثير الاستغراب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها العديد من الفديوهات الغير لائقة لها .

فيديو انجي خوري

أثارت إنجي خوري الجدل بين متابعيها بسبب فيديو نشرته على صفحتها عبر انستغرام ظهرت فيه وهي تقوم بإغراءات داخل السيارة.

فيديو انجي خوري

وفي الفيديو أطلت إنجي خوري وهي مرتدية هوت شورت قصير، وبدت وهي جالسة تتمايل على وقع أنغام أغنية غربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي خوري في منافسة مع سما المصري.. فيديو فاضح بالهوت شورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.