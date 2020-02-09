مراسل مصرع مواطن برصاص مجهولين في القطن بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص لقي شاب عشريني العمر، مساء الأحد، مصرعه برصاص مسلحين قبليين في منطقة بابكر بمدينة القطن بوادي حضرموت.

Advertisements وقال شهود عيان لمراسل "الخليج 365": إنن الشاب الذي تم اغتياله يدعى عبدالعزيز سالمين باتيس". ونشبت مؤخرا مشاحنات بين قبيلتي باتيس والقثمي، على خلفية مقتل باتيس، حين تدخل الجيش لفض النزاع.

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