شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق العمل بمشروع الصرف الصحي في منطقة النصر بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون اليوم العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة النصر بمديرية خور مكسر، البالغ تكلفة 35 مليون ريال.



ويتضمن المشروع توصيل شبكة أنابيب الصرف الصحي بطول 800 متر وبناء 65 منهل في الشبكة.

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