شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو ...الوسط الفني العالمي يصاب بصدمة كبيرة بعد الاعلان رسميا عن وفاة الممثل الصيني الشهير جاكي شان بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...الوسط الفني العالمي يصاب بصدمة كبيرة بعد الاعلان رسميا عن وفاة الممثل الصيني الشهير جاكي شان بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل

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