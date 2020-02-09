شكرا لمتابعة خبر عن مغترب مخالف لنظام الاقامة في السعودية يصدم الجميع ويقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا مع طفل صغير عمره 8 سنوات فقط..شاهد العقاب المزلزل الذي تعرض له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب مخالف لنظام الاقامة في السعودية يصدم الجميع ويقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا مع طفل صغير عمره 8 سنوات فقط..شاهد العقاب المزلزل الذي تعرض له

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