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صنعاء - ياسمين الخيامي - العاهل السعودي الملك سلمان يباغت الجميع بمرسوم ملكي صعق كل اليمنيين داخل المملكة وخارجها وجعلهم يبكون من شدة القهر ( نص المرسوم الملكي )

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