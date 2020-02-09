شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري ويطيح بنائبه الجنرال الاحمر ويقيل 3 وزراء من مناصبهم بينهم وزير الدفاع المقدشي ..تفاصيل طارئة وردت قبل قليل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري ويطيح بنائبه الجنرال الاحمر ويقيل 3 وزراء من مناصبهم بينهم وزير الدفاع المقدشي ..تفاصيل طارئة وردت قبل قليل

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كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو..الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري ويطيح بنائبه الجنرال الاحمر ويقيل 3 وزراء من مناصبهم بينهم وزير الدفاع المقدشي ..تفاصيل طارئة وردت قبل قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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