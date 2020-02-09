شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلمان العودة ورفاقة يرعبون الامير محمد بن سلمان والأخير يصدر توجيهات صادمة ...هذا ماسيحدث الليلة وقد يغير مجرى الامور "صور +تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلق حساب "معتقلي الرأي" على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما قال إنها أكبر حملة تغريد لنصرة معتقلي الرأي في السعودية. Advertisements وتأتي الحملة تحت وسم #سنتان_على_اعتقالات_سبتمبر. وقال الحساب إنه "تزامنا مع مرور عامين على انطلاق أشرس حملة اعتقالات تعسفية (في سبتمبر 2017) ندعو الجميع للاستعداد للمشاركة الاثنين 9/9/2019 في أكبر حملة تغريد نصرة لمعتقلي الرأي، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى وعلى مدار اليوم".

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