شكرا لبحثكم عن خبر العطاس يرفض دخول قوات الشرعية إلى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي "عقيل العطاس" على منع دخول الجيش إلى العاصمة عدن.

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وقال العطاس في تغريدة له: ‏لن يكون اتفاق الرياض جواز مرور لعودة الجيش الى عدن، على الشرعية ان تعي ان العناصر التي سفكت الدم الجنوبي لن يسمح الشعب الجنوبي بوجودها في الجنوب.

واكد بان عمل مع القاعدة لايمكن ان يؤتمن.