شكرا لبحثكم عن خبر العطاس يرفض دخول قوات الشرعية إلى عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي "عقيل العطاس" على منع دخول الجيش إلى العاصمة عدن.
وقال العطاس في تغريدة له: لن يكون اتفاق الرياض جواز مرور لعودة الجيش الى عدن، على الشرعية ان تعي ان العناصر التي سفكت الدم الجنوبي لن يسمح الشعب الجنوبي بوجودها في الجنوب.
واكد بان عمل مع القاعدة لايمكن ان يؤتمن.
كانت هذه تفاصيل خبر العطاس يرفض دخول قوات الشرعية إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.