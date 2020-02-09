شكرا لبحثكم عن خبر فتاة يمنية تذبح مسلحا حاول اغتصابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل شخص مسلح على يد فتاة ، في منطقة النشمة جنوب محافظة تعز .

واكدت مصادر محلية في تصريح صحفي رصده ” أحداث نت ” اليوم، أن المدعو” م ع م” حاول الاعتداء جنسيا على امرأة في منطقة النشمة فقامت بقتله طعنا بالسكين، دفاعا عن شرفها.

وأضافت المصادر أن المذكور سبق وأن تورط في قضايا مشابهة وسيرته الذاتية غير مشرفة.

وتعيش محافظة تعز تحت وطأة حرب مستمرة لأكثر من خمس سنوات وسط حالة من الفوضى والانفلات الأمني الذي صاحبه حدوث العديد من الجرائم والحوادث الجنائية