شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. تفجير منزل مسؤول امني كبير في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان تنظيم القاعدة فجر منزل قائد عسكري بقوات الحزام الامني فجر اليوم الاحد بمديرية المحفد بمحافظة ابين. وحسب المصادر ان عناصر ارهابية فجرت منزل قائد قوات التدخل السريع جمال لكمح العولقي في وادي حمراء مديرية المحفد محافظة ابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة .. تفجير منزل مسؤول امني كبير في ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.