نايف البكري يشيد بدور السعودية في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري توحد رؤية وحكمة المملكة مع اليمن بحكومته الشرعية لاجتثاث المشروع الإيراني المتمثل بالحوثي، والذي يشكل خطرا استراتيجيا على كلا البلدين.
وأضاف البكري في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك" تلامس تلك الرؤية الواقع من خلال دعم الجيش الوطني، ودعم مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق الرياض الذي يعد لجام البندقية، وبداية مسيرة البناء والتنمية.
وتشهد عدن توترا في المدخل الشرقي لها بنقطة العلم بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات تابعة للشرعية تحاول الدخول تنفيذا لاتفاق الرياض .
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