محافظ لحج يناقش الأوضاع الأمنية والخدمية بمديرية المُفلِحِي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الخليج 365 - لحج ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج أحمد تُركي، عدد من القضايا المتعلقة بالشؤون التنفيذية والأمنية والخدمية لمديرية المُفلِحِي.

Advertisements وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الموسع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عَوَض الصَّلَاحِي، على مضاعفة الجهود بما يسهم في خدمة التنمية بالمديرية، والمشاريع الخدمية للمواطنين. وشدد المحافظ على أهمية تنسيق الجهود، ومساندة جهود السلطة المحلية لتلبية احتياجات المديرية التنموية والخدمية. وأقر الاجتماع، تفعيل المكاتب التنفيذية والأمنية، لمواصلة مسيرة النهضة التنموية الشاملة بالمديرية.

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