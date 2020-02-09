المحولي يناقش مع منظمة كير تقديم خدمات تطويرية لمعاهد العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

ناقش نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم بعدن، مع ممثلي منظمة كير المهندسة يسرى فريد ناشر والمهندس عبدالحكيم شمسان، التعاون المشترك في تنفيذ مشاريع تطويرية للمعاهد الفنية والمهنية بعدن وعدد من البرامج التدريبية.

Advertisements

وتطرق اللقاء الذي حضرة وكيلا الوزارة موال الشعبي، وانتصار الجفري، مناقشة اهم المشاريع الجاري تنفيذها والمتمثلة بترميم المعهد الفني التجاري والمعهد الصناعي بمديرية خور مكسر، والمعهد الصناعي في مديرية المنصورة، والمقرر الانتهاء منها في نهاية شهر فبراير الحالي.

واشاد المحولي بدور منظمة كير في اعادة ترميم بعض المعاهد الفنية والصناعية بعدن التي تعتبر من اقدم المعاهد على مستوى اليمن والخليج العربي، وتنفيذ برامج تدريبية وتحسينية لبعض التخصصات العلمية والعملية بما يواكب احتياجات السوق.. مؤكدا ان قيادة الوزارة تقدم كل الدعم اللازم لتسهيل اجراءات تنفيذ المشاريع التطويرية والتحسينية للمعاهد الفنية بعدن.

واستعرضت ممثل المنظمة اهم المشاريع الجاري تنفيذها لتطوير العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والمهنية، وكيفية تنفيذ برنامج تدريبي لعدد 60 متدربا خلال الفترة القادمة في خمسة تخصصات ( التسويق والتصدير والشبكات وكهرباء السيارات وميكاينك السيارات ) .