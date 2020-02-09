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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الصحة العالمية بعدن" تنظم ورشة عمل عن الصحة النفسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
اقامت منظمة الصحة العالمية بعدن اليوم، ورشة عمل خاصة بالصحة النفسية والدعم النفس الاجتماعي.
واستعرضت الورشة التي يشارك فيها عدد من ممثلي وزارات الصحة والشؤن الاجتماعية والتربية والتعليم والمنظمات الدولية، أوراق عمل تناولت تدخلات الصحة النفسية المتضمن الاعتبارات الاجتماعية للخدمات النفسية والدعم المجتمعي والخدمات المركزة غير التخصصية والخدمات التخصصية.
وحثت كلمات وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط الدكتور احمد الكمال، ووكيل محافظة عدن ورؤف السقاف، المشاركين بالاستفادة من الورشة والعمل علی صياغة مقترحات تخدم تطوير الصحة النفسية والدعم النفس الاجتماعي.
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