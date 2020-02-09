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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الجارية في مديريات وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - سيئون
ناقشت لجنة المناقصات بوادي حضرموت برئاسة وكيل الحافظة لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة عصام الكثيري مستوى تنفيذ المشاريع الجاري العمل فيها في إطار مديريات وادي حضرموت والصحراء الممولة من مخصصات وادي حضرموت من مبيعات النفط وإيجاد المعالجات للإشكاليات التي برزت في أثناء تنفيذ تلك المشاريع .
وكلفت اللجنة في إجتماعها بحضور وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي حضرموت بإعداد مصفوفة متكاملة بأطوال الطرقات والعقاب التي ستشملها مشاريع السفلتة داخل المدن أو القرى و الطرقات التي تمر في الشريط الصحراوي لما يحتله هذا المجال من أهمية في ربط جميع مناطق الوادي والصحراء ، ويسهم في تسهيل نقل المنتجات الزراعية والحرفية ويساعد في تسهيل عملية تنقل المواطنين .
وأكد وكيل المحافظة على أهمية تقييم المشاريع الجاري العمل فيها لمعالجة الإشكاليات التي برزت أولا بأول ، ليلمس المواطن منافع تلك المشاريع في إطار حياته اليومية .
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