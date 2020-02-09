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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف عصائر ومنتجات منتهية الصلاحية في الوديعة وعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط عبر مكتبها في ميناء منفذ الوديعة الحدودي البري على حدود المملكة العربية السعودية, (8800) كرتون من منتج مشروبات غازية مخالفة متعددة الأحجام.
وتم إتلاف الشحنة بسبب تجاوز المنتج لنصف فترة الصلاحية حيث تشترط المواصفات القياسية المعتمدة حظر دخول أي منتج إلى أراضي الجمهورية اذا تجاوز المنتج نصف فترة صلاحيته المدونة على بطاقة البيان.
كما قامت عبر مكتبها في منفذ الوديعة باتلاف 2200 كرتون من منتج اناناس معلب مخالف للمواصفات القياسية من حيث تغير الصفات المميزة للمنتج من حيث القوام والطعم ولون السائل.
وبالتزامن، أتلفت الهيئة عبر مكتبها في جمرك المنطقة الحرة - عدن كميات متعددة لمنتجات المعكرونة والأرز والشوفان,, بسبب انتهاء فترة صلاحيتها وكونها غير صالحة للاستهلاك.
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