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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرعية تستعيد مواقع جديدة في مديرية نهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
الخليج 365 - وكالات
قالت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، تمكنت اليوم الأحد من إستعادة السيطرة على سلسلة جبلية كانت تتمركز في ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء .
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري قوله، أن قوات الجيش شنت هجوماً خاطفاً خلال الساعات الماضية، تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم .. مؤكداً أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر مليشيا الحوثي.
وبحسب المصدر فقد استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات وآليات تابعة للمليشيات بالقرب من جبال صلب، وتمكنت من تدمير عدد منها كانت تحمل تعزيزات بشرية ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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