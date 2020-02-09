شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الفريق عيسى المزروعي يشكر السعودية والمقاومتين الجنوبية والوطنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وجه نائب رئيس الأركان الإماراتي، الفريق الركن، عيسى المزروعي، رسالة شكر لمن وصفهم بالحلفاء المحليين والإقليميين كافة الذين ساهموا في صنع الإنتصارات ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن .



وقال المزروعي خلال كلمته التي القاها خلال حفل تكريم جنود الإمارات المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن، "وقبل الختام لا ننسى جهود شركاءنا المحليين جميعاً وحلفائنا الإقليميين كافة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والمقاومة الجنوبية والمقاومة الوطنية" .

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وعلق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك على هذا الخطاب قائلاُ، "(لايشكر اللهَ من لايشكر الناس) الصدق في كل شي والوضوح في كل شي مدرسة زايد في كل إماراتي" .

وأضاف "خطاب نائب رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن عيسى المزروعي يشكر فيه الحلفاء الذين تحققت معهم الانتصارات على رأسهم السعودية والمقاومة الجنوبية والمقاومة الوطنية" .