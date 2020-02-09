شبوة .. المحافظ يوجه بنقل الورش إلى المنطقة الصناعية بعتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ شبوة محمد بن عديو، بنقل الورش الصناعية والهندسية إلى المنطقة الصناعية التي تم إنشائها قبل سنوات طويلة في الاتجاه الغربي لمدينة عتق وتوفير الخدمات الأساسية لها وضمان تشغيلها خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، مع عدد من قيادات القطاعات الحكومية وذات الصلة المباشرة بالنظافة والتحسين والصرف الصحي بمدينة عتق، وفق ما أوردته وكالة سبأ الرسمية .

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وكلف المحافظ بن عديو، وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق بالإشراف المباشر على عملية نقل تلك الورش إلى المنطقة الصناعية وتزويدها بصورة عاجلة بخدمات المياه والكهرباء والاتصالات.

كما كلف بن عديو، لجنة من البلدية والأمن بتنظيم الأسواق المركزية الخاصة ببيع الخضار والفواكه والأسماك وعلف الحيوانات ومواد البناء، وكلف أيضاً شرطة السير بتحديد مواقف عامة لحافلات النقل للحد من ازدحام الحركة المرورية داخل مدينة عتق.

وأستمع اللقاء من المختصين في قطاعي الأشغال والزراعة وصندوق النظافة إلى شرح حول الأعمال المنجزة في مشروعي الحديقة الجديدة التي ستقام على مساحة 240 ألف متر مربع في الاتجاه الشمالي من مدينة عتق، وتشجير سبعة شوارع حضرية بمدينة عتق.

واقر اللقاء تدشين حملة نظافة شاملة لمختلف أسواق وشوارع مدينة عتق ورفع مخلفات القمامة والبناء لإظهار مدينة عتق بالمظهر اللائق.

كما سلم محافظ شبوة بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق والوكيل المساعد علي الكندي، إدارتي صندوق النظافة والتحسين والصرف الصحي أربع سيارات ثلاث منها لنقل القمامة وعربة خاصة بشفط مياه الصرف الصحي، والتي تم شرائها من مبيعات نقل نفط العقلة.