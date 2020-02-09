الإمارات تحتفي بجنودها المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

احتفت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بجنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وذلك بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.



وفي الفعالية، أكد الشيخ محمد بن راشد أن القوات الإماراتية ستبقى على الدوام الدرع الحامي لدولتنا و الضمانة الراسخة لعزتها و رفعتها بين الأمم و القوة التي لا تتردد في الوقوف بكل قوة إلى جانب كل ذي حق في وجه الظلم والعدوان حفاظا على راية الإمارات شامخة ببذل وعطاء أبنائها الأبرار وتضحيات صفوة من الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بإيمان لا يتزعزع برسالتهم و عزيمة صلبة للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل تجاه وطنهم الذي لم و لن يترددوا في تقديم الغالي والنفيس دفاعا عنه وصونا لمكانته ومكتسباته ".

وقال "إن جنودنا البواسل الذين شاركوا في مهمة " إعادة الأمل " في اليمن الشقيق قدموا أسمى آيات الفداء إلى جانب أشقائهم في قوات التحالف العربي وأكدوا للعالم أن إسهام الإمارات سيبقى دائماً أحد الركائز الرئيسة لضمان أمن واستقرار المنطقة وأن انحياز دولتنا إلى الحق و أصحابه راسخ رسوخ الجبال.. و وجه سموه تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة الأشداء الذين ضربوا أروع أمثلة البذل والعطاء في ميادين الكرامة لما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أسس العدل وما قاموا به من جهود في مجال العمل الإنساني وإعادة الإعمار وتحية مماثلة إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية أعظم البطولات التي ستظل شاهدة على انتماء قواتنا المسلحة لتراب وطننا الغالي والتزامها بالذود عن مقدراته وعدم التردد في نصرة كل صاحب حق و الوقوف إلى جانب كل مظلوم ليبقى اسم الإمارات مقروناً بالخير والنماء والأمل على الدوام ".

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد في تصريح له بهذه المناسبة "نفخر و نعتز بأبناء الإمارات المخلصين الذين أثبتوا بطولاتهم و شجاعتهم و عزيمتهم في تنفيذ المهام الوطنية والإنسانية في اليمن الشقيق" .

وأضاف أن أبناء الوطن كما عهدناهم عبروا عن المعدن الأصيل للإنسان الإماراتي و القيم المترسخة التي زرعها المؤسسون الأوائل في هذا الشعب و هذه الأرض في الوقوف إلى جانب الحق و العدل ونصرة المظلوم ومد يد العون لكل محتاج إلى المساعدة .

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وأوضح أن دولة الإمارات ستظل تزرع الخير و تفتح أبواب الأمل و تقدم العون و المساعدات الإنسانية و التنموية في كل أنحاء اليمن.

واضاف "نحن دعاة سلام و خير و محبة.. لكننا في الوقت ذاته أصحاب عزم وهمة حينما يتعلق الأمر بتهديد أمننا أو أمن أشقائنا" .. معربا عن الفخر و الاعتزاز بدور الإمارات التاريخي الذي تؤديه ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وبشكل خاص في اليمن الشقيق".

وقال "إن شعب الإمارات كان خير داعم لقواته المسلحة الباسلة في مهمتها النبيلة في اليمن الشقيق وقدم صورة رائعة في الوطنية والتكاتف والتضامن والوعي.. و هذا ليس غريبا على هذا الشعب الأصيل الذي يلتف دائما حول قيادته وقواته المسلحة".

و شدد على أن القوات الإماراتية المسلحة كانت و ستظل على الدوام قوة سلام واستقرار في المنطقة والعالم وأن الإمارات دولة تصنع السلام وتزرع الخير وتبث الأمل في أي مكان تذهب إليه.