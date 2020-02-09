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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد لجنود الإمارات : فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعرب نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره وإعتزازه بجنود الإمارات المشاركين ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له بتويتر، "الصقور المخلصين ... بذلتم فأخلصتم ... وضحيتم فرفعتم الرأس .. فخورين بكم .. وبأهلكم .. وبعملكم .. فخورين بكل ساعة بذلتموها بعيداً عن بلدكم ... حفظكم الله للوطن ... وحفظ الله الوطن بكم" .
وأحتفت دولة الإمارات اليوم الأحد بعودة جنودها المشاركين ضمن التحالف العربي في اليمن، بحضور ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .
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