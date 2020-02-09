الخنبشي يناقش التصورات الخاصة بقاعدة بيانات المعلمين المستحقين للتسويات 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن ناقش نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم مع قيادة وزارة التربية والتعليم، التصورات الخاصة باعداد قاعدة بيانات للمعلمين المستحقين للتسويات والعلاوات وفقا للضوابط المالية للبدء بعملية تنفيذها من قبل وزارتي المالية والخدمية المدنية.

Advertisements وجرى مناقشة خطوات استئناف العملية التعليمية والنظر في تلبية حقوق المعلمين ومطالبهم من خلال تسوية اوضاعهم على أن يتم رفع الاضراب. ووجه الخنبشي بتشكيل فريق عمل من ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم لاعداد قاعدة بيانات المعلمين المستحقين للعلاوات والتسويات.

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