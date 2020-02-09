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الخنبشي يناقش التصورات الخاصة بقاعدة بيانات المعلمين المستحقين للتسويات 

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخنبشي يناقش التصورات الخاصة بقاعدة بيانات المعلمين المستحقين للتسويات 

الخليج 365 - عدن

ناقش نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي اليوم مع قيادة وزارة التربية والتعليم، التصورات الخاصة باعداد قاعدة بيانات للمعلمين المستحقين للتسويات والعلاوات وفقا للضوابط المالية للبدء بعملية تنفيذها من قبل وزارتي المالية والخدمية المدنية.

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وجرى مناقشة خطوات استئناف العملية التعليمية والنظر في تلبية حقوق المعلمين ومطالبهم من خلال تسوية اوضاعهم على أن يتم رفع الاضراب.

 

ووجه الخنبشي بتشكيل فريق عمل من ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم لاعداد قاعدة بيانات المعلمين المستحقين للعلاوات والتسويات.

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