هاني بن بريك يتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني والإصلاح بأسامة بن لادن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

تحدى نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني وحزب الإصلاح، بزعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن .

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وقال "أنه يخطئ من يقول إن تنظيم القاعدة متعاون مع حزب الإصلاح الإخونجي، قبل أن يستدرك، "الصحيح إن تنظيم القاعدة في اليمن هو الجناح العسكري لحزب الإصلاح منذ تأسيسه" .

جاء ذلك في تغريدة له بتويتر رصدها (الخليج 365) .

وأضاف بن بريك، "ولازال الزنداني الأب الروحي لتنظيم القاعدة دوليا، وهو الأب الحنون لابن لادن، وأتحدى أي إصلاحي ينفي علاقة الزنداني وقيادات الإصلاح ببن لادن".