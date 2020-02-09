شكرا لقرائتكم خبر عن أظهرت الخلفية و‘‘المناطق الحساسة’’ بكل جرأة.. سما المصري ترتكب ‘‘المحظور’’ من جديد وتنشر (صور خادشة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري صورة بالمايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح، وعرضت "خلفيتها" كالعادة أكثر من وجهها لتكرس المشهد، رغبةً منها في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات غير آبهة بشرف أو كرامة٫ ولا يهمها التعليقات القذرة التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.

وتتعمد الترويج لنفسها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية من الباحثين عن مشاهد البورنو٫ وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من نشاطات الدعارة.

هذه الكائن البشع تنشر صورًا لا تليق بالمرأة المصرية الجدعة والمثقفة والتي تتبع العادات والتقاليد، ولا تُحاسب على ما تقدّمه من إثارة وإغراء.