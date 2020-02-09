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تحذيرات من أزمة اقتصادية طاحنة ستضرب اليمن قريباً وتدهور مريع للريال

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يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة إنه من المحتمل أن يؤدي العجز المتوقع في العملة الأجنبية في اليمن إلى المزيد من انخفاض قيمة الريال، وتعطل واردات الغذاء ودفع الرواتب، والضغط التصاعدي على أسعار المواد الغذائية والوقود.

وأضافت الشبكة في تحديثها الأخير، إن الودائع البالغة ملياري دولار والتي ساهمت بها المملكة العربية في أوائل عام 2018 لاستقرار الأوضاع الاقتصادية من المحتمل أن تكون قد استنفدت بالكامل خلال الشهرين المقبلين.

وأفادت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أن المملكة العربية السعودية قد توقفت عن الموافقة على خطابات اعتماد جديدة لمستوردي الأغذية.

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وأشارت الشبكة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن المعلومات المتاحة أن المملكة العربية السعودية لا تنوي تقديم دعم مالي إضافي، متوقعةً انخفاض قيمة العملة المحلية الريال في السوق الموازية في الأشهر المقبلة.

وبينت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن غياب المزيد من التدخل المالي، سيجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار كل من الغذاء والوقود.

ولفتت إلى أن أسعار الوقود المرتفعة ستؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، والضغط على أسعار المواد الغذائية، وتقليل القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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