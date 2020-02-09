شكرا لبحثكم عن خبر طفل يمني يتغلب على نانسي عجرم في جولة مصارعة ويطيح بها أرضاً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن الطفل اليمني هشام اليمني المشارك في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC من التغلب على الفنانة ناسي عجرم في جولة مصارعة.

جاء ذلك عقب أن أذهل لجنة التحكيم بأدائه لأغنية "متى انا شوفك" للفنان الراحل أبو بكر سالم.

وعقب سوآله من قبل لجنة التحكيم عن هواياته قال أنه يهوى الغناء والمصارعة وطلب نزال نانسي التي لبت النداء وتوجهت إلى المسرح للتصارع معه ومكنته من الإطاحة بها وسط تصفيق الجمهور.